مصادر لـ "الاتحاد": مصراتة تبحث عن خروج "آمن" لميليشياتها من طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الاتحاد» عن إجراء عدد من أعيان مصراتة وطرابلس لاتصالات مع وسيط أجنبي لتأمين خروج التشكيلات المسلحة من العاصمة وتسليمها إلى قوات الجيش الوطني الليبي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن الميليشيات المسلحة تسعى لخروج آمن، مشيرة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لم تحدد موقفها من مطالب أعيان مصراتة بتوفير خروج آمن لهم من طرابلس.

وأشارت المصادر الليبية إلى وجود حالة من الغضب في مدينة مصراتة بسبب سقوط مئات القتلى في طرابلس، مؤكدة أن أعيان المدينة يتخوفون من تدمير المدينة بسبب سلوك الميليشيات المسلحة التي تمولها جماعة الإخوان في المدينة للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

بدوره دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة حكومة الوفاق الليبية بالتوقف عن استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية، داعياً القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالكف عن قصف المطار.

وبالتزامن مع دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية بعد تعرضه لقصف بقذائف، وذلك خلال إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة لمطار صفاقس التونسي. فيما اتهمت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي ميليشيا «بشير البقرة» بإطلاق قذائف على مطار معيتيقة الدولي.

ودعا سلامة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي إلى هدنة في طرابلس تعلن من أجل عيد الأضحى المبارك يصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى بين طرفي النزاع. وحث سلامة الدول المؤثرة في ليبيا على العمل لوقف النزاع فيها داعيا لاجتماع للأشخاص المؤثرين في ليبيا للاتفاق على العناصر الأساسية لإنهاء الأزمة.

وعلمت «الاتحاد» أن المبعوث الأممي إلى ليبيا حاول إقناع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بقبول هدنة في طرابلس خلال اجتماع جمعهم أول أمس الأحد في مدينة الرجمة، ولم تحسم القيادة العامة موقفها من الهدنة.

وحذّر سلامة من مخاطر تصعيد القتال في طرابلس والدفع بليبيا إلى الفراغ الأمني في جنوب ووسط ليبيا، منبها لإمكانية استغلال تنظيم داعش الإرهابي لهذه الأوضاع وإعادة التمركز في هذه المناطق.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة لحكومة الوفاق الوطني بعدم استخدام مطار معيتيقة الدولي للأغراض العسكرية بمثابة إدانة صريحة لحكومة فائز السراج وقوات الميليشيات وإشارة واضحة إلى أن حكومة السراج تستخدم هذا المطار الوحيد العامل في مدينة طرابلس لاستقدام الإرهابيين والأسلحة والذخائر من تركيا، وخوفاً من تكرار ما حدث في القاعدة الجوية مصراتة التي استهدفها سلاح الجو الليبي.

وقال عضو مجلس النواب الليبي لـ«الاتحاد» إن الحديث عن هدنة في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ستحظى بترحيب دولي، لكن لن يصدر أي قرار بالموافقة على وقف إطلاق النار في حرب استعادة العاصمة طرابلس.

فيما شدد سلامة على ضرورة جمع الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة الليبية التي لا يمكن أن تقوم من دون السيطرة على السلاح والمسلحين، مؤكداً أن الدعم الخارجي أسهم في زيادة الضربات العسكرية داخل ليبيا خاصة بعد إرسال فنيين وطيارين لتشغيل أسلحة نقلتها لليبيا التي أصبحت منطقة لاختبار التكنولوجيات العسكرية الجديدة، فضلاً عن زيادة تجنيد واستقطاب المرتزقة الأجانب في الصراع الليبي.

وتتهم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تركيا وقطر بتزويد حكومة الوفاق الوطني بمقاتلين أجانب من مدينة إدلب السورية وتهريب أسلحة وذخائر للميليشيات، فضلاً عن استخدام المهاجرين غير الشرعيين للقتال في صفوف الميليشيات التي تسعى لعرقلة تقدم قوات الجيش الليبي.

وحول اجتماعات عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة منذ أيام، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا رفضه لمحاولات إنشاء برلمان مواز في طرابلس، مشيراً إلى أن الليبيين بحاجة لمساعدات إنسانية في ظل العجز بموارد المياه والكهرباء فيما لم تتسلم البعثة إلا 30% فقط من المساعدات التي تحتاجها.

وفي طرابلس، تواصل مقاتلات سلاح الجو الليبي استهداف تمركزات الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، ما أدى لتدمير عدد من الآليات في مناطق النقلية وعين زارة وخلة الفرجان.

فيما تعرضت محطة تحويل كهرباء في العاصمة طرابلس للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة.وقال المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء في طرابلس أن المعتدين قاموا بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في كل من الأولى والثانية في الخمس والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس، مطالبة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، ومنع المعتدين للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.