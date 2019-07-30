الإمارات والسعودية تدعمان الصيادين في أبين

أبين (وام) قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعماً مشتركاً لمشروع «الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة للأسر الأكثر ضعفاً» في محافظة أبين الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، واستفاد منه 4200 صياد، وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، وبالشراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف من قيادة السلطة المحلية.

ودشن مهدي الحامد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين، ومحمد سعيد مدير عام المصائد السمكية بالمحافظة، توزيع مدخلات صيد الأسماك على المستفيدين في مديريتي زنجبار وخنفر ضمن المشروع.

وقالت تمنى عبيد مديرة البرامج والمشاريع في المؤسسة الميدانية الطبية في المحافظة: إن المؤسسة تستهدف دعم صيادي مديريتي زنجبار وخنفر بـ1400 شبك صيد، و1400 عازلة، ضمن المشروع الخامس الذي تنفذه المؤسسة في أبين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن الدعم المشترك الذي تقدمه دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية عبر المنظمات الدولية، وفي إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل المعيشة لدى سكان المناطق التي تضررت من الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن.

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