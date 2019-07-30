كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو سابق في العموم البريطاني يعد بتشديد سياسة حكومته ضد الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال براين بينلي، العضو السابق في مجلس العموم البريطاني، مخاطباً جموع المقاومة الإيرانية إنّ هدف الحرية في إيران يضيع بدونكم، قائلا: "أنا فخور بأنني انضممت مرة أخرى إلى زملائي لدعم المقاومة الإيرانية".

وأشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية هزت ركائز نظام الملالي، مبينا أنه يجب أن ندعم مريم رجوي إذا أردنا ممارسة الضغط على النظام لوضع حد لأعماله الشريرة.

ولفت إلى أن المقاومة الإيرانية تمثل بديلاً قويمًا ضد النظام الإيراني، فيما يعتبر النظام هذا البديل تهديدًا كبيرًا لكيانه، وقد اعترف قادة الملالي مرارًا وتكرارًا بهذه الحقيقة.

ووعد "بينلي" أنه سوف يتخذ جميع التدابير اللازمة لتغيير سياسة الحكومة السابقة في بريطانيا، تلك السياسة التي كانت تخالف معارضة النظام الإيراني الذي لا يحظى بدعم من الشعب الإيراني.

