كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير باكستان في أنقرة: علاقاتنا بتركيا حلوة زى "المانجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف السفير الباكستاني في أنقرة، محمد سايرس سجاد قاضي، العلاقات بين بلاده وتركيا بأنها "حلوة" مثل فاكهة المانجو التي تشتهر بها باكستان.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السفير الباكستاني استعرض خلال مهرجان دوري سنوي تقيمه البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أنقرة، أصنافا من فاكهة المانجو التي تزرع في باكستان، وقال بالمناسبة إن "أصناف المانجو الباكستانية حلوة مثل العلاقات الأخوية بين تركيا وباكستان".

وأوضح الدبلوماسي الباكستاني أن بلاده تنتج من فاكهة "المانجو" أكثر من 110 أصناف عالية الجودة، مضيفا أن موسم قطف ثمار المانجو يتواصل في باكستان لنحو 4 أشهر، من مايو إلى سبتمبر، من كل عام.

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وأعرب قاضي عن أمله في أن تستورد الأسواق التركية المانجو الباكستاني بشكل منتظم.

وذكر أن أشهر أنواع المانجو والأطعمة المصنعة منها، عُرضت على الحاضرين في هذا المهرجان في دورته السابعة.

علاوة على ذلك، تمتع الحضور بمذاق أطباق تقليدية من المطبخ الباكستاني، كالأرز البرياني، كما استمتعوا بالموسيقى التقليدية الباكستانية، وشاهدوا عرضا للملابس التقليدية لسكان هذا البلد الآسيوي.

يذكر أن باكستان هي خامس أكبر منتج لفاكهة المانجو في العالم، وسادس أكبر مصدر لها عالميا؛ حيث تصل صادراتها من هذه الفاكهة إلى57 بلدا.