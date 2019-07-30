كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توم ریتش: نؤكد على دعم أهداف المقاومة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد توم ریتش، أول وزير للأمن القومي الأمريكي، دعمه القوي للمقاومة الإيرانية، قائلا: ندعم أهداف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومهامه وطموحاته.

وأضاف خلال كلمة له في معرض «120 عامًا من النضال من أجل الحرية» في أشرف3 بألبانیا، قائلا: "إنه يشرفني وأنا فخور جدا أن أكون بين صفوف رجال ونساء أشرف الأول ومخيم ليبرتي و أشرف3 مع أبناء المقاومة الإيرانية.

وأكد إرادته في أن تستعيد إيران حريتها من جديد، التي تنشدها السيدة رجوي والمجلس الوطني للمقاومة، مذكرا بأنه على مدار أكثر من 40 عامًا، قدمت المقاومة الكثير من الدماء والأرواح سعياً في ذلك.

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وقال "ريتش":"يجب على بقية العالم أن يفهم أننا لا نواجه نظامًا معتدلًا في إيران، مضيفا "أنا شخصياً أنزعج عندما أقرأ هذا في صحف بلدي".

وبيّن أن منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، استمرا في المجيء، كما يمضيان قدمًا إلى الأمام من أجل إيران الحرة والمستقلة.

وأَضاف: "نحن نشيد بشجاعتكم ومثابرتكم وجرأتكم وعزمكم الراسخ ستنالون ما كنتم تبحثون عنه لسنوات عديدة، حفظكم الله في تقدمكم نحو طهران".