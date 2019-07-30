كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب لبومبيو: ضع حداً للحروب التي لا تنتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب يريد تقليص عدد القوات التي تشارك في معارك أفغانستان بحلول موعد الانتخابات الأمريكية المقبلة ليقدم إطارا زمنيا لخطة واشنطن لخفض عدد القوات هناك.

وحسب "رويترز" قال بومبيو لنادي واشنطن الاقتصادي لدى سؤاله عما إذا كان يتوقع خفض القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2020 "هذا هو التوجيه الذي لدي من رئيس الولايات المتحدة".

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وأضاف عن ذلك التوجيه "لقد كان واضحا جدا: ضع حدا للحروب التي لا تنتهي... قلل... قلص. لن يكون الأمر مقتصرا علينا... نأمل أن تقل الحاجة بشكل عام لقوات قتالية في المنطقة".

"وتقول "رويترز" إن تلك التصريحات تزيد التكهنات التي تقول إن ترامب مستعد لإبرام أي اتفاق مع حركة "طالبان يسمح على الأقل بانسحاب ولو جزئي للقوات الأمريكية قبل توجه الناخبين الأمريكان لصناديق الاقتراع بغض النظر عن مخاوف الحكومة المدعومة من واشنطن في كابول.

وأبدى بومبيو تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع حركة طالبان لإنهاء الحرب الدائرة لما يقرب من 18 عاما. وقال "نريدهم أن يستعيدوا بلدهم... نريد أن نقلل ما هو بالنسبة لنا عشرات المليارات من الدولارات من الإنفاق سنويا".