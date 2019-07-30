طنجة تودع فاعلة جمعوية شابة في موكب مهيب… توفيت بعد سقوطها من مرتفع بوادي القنار وتأخرت سيارة الاسعاف لنقلها

جرى، ظهر يوم الاثنين، تشييع جثمان الفاعلة الجمعوية يسرى الكوركي، نحو مثواها الأخير، بمقبرة المجاهدين بطنجة، وذلك بحضور حشد غفير، من عائلة وأصدقاء الفقيدة، بعدما لقيت مصرعها أمس في إحدى المنحدرات المرتفع بمنتزه وادي القنار التابع لإقليم شفشاون.

وانطلقت الجنازة من بيت عائلة الفقيد بحي درادب باتجاه مسجد الموحدين، حيث أقيمت عليها صلاة الجنازة، قبل أن تصل في موكب مهيب إلى المقبرة المجاهدين حيث وري الثرى.

وكانت يسرى البالغة من العمر 21 عاما، قد لقيت مصرعها بعدما سقطت من إحدى المنحدرات المرتفعة بمنتزه وادي القنار، حيث توفيت بعد ساعات متأثرة بكسور بليغة في مناطق متفرقة من جسدها.

وأبرز شهود عيان أن سيارة الإسعاف تأخرت لمدة 4 ساعات، حيث تم نقل الشابة نحو المستشفى المحلي بشفشاون، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها.