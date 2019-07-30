أبرز بنود الاتفاق النووي التي تخرقها إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل النظام الإيراني خرق بنود الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 مع القوى الست العالمية، الذي يفرض عددا من القيود على طهران.

أبرز هذه القيود هي تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67%، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى نحو 6 آلاف.

أيضا إعادة تصميم مفاعل آراك النووي لتقليل إنتاج البلوتونيوم لأدنى حد ممكن، وإزالة قلب المفاعل وصب الخرسانة فيه، ليصبح غير قابل للاستخدام، وشحن الوقود المستنفد من المفاعل إلى خارج إيران، بالإضافة إلى عدم القيام بعمليات إعادة المعالجة أو أبحاث إعادة المعالجة لمدة 15 عاما.