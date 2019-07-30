الأمن ينقذ ميسي من مشاجرة في جزيرة إبيزا الإسبانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في مشادة مع أحد الأشخاص خلال وجوده بأحد الملاهي الليلية بجزيرة إبيزا الإسبانية، ما دفع رجال الأمن لاصطحاب اللاعب بعيدا ومحاولة حمايته من المشاجرة.
ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن رجال الأمن قاموا باصطحاب ليونيل ميسي بعدما حاول أحد الأشخاص الشجار معه.
وأضافت الصحيفة أن الأسباب الحقيقية للشجار غير معلومة، خاصة أن ليونيل ميسي لم يصدر منه أي سلوك سيئ.
وكان ميسي وعائلته يقضون جزءا من عطلتهم مؤخرا في جزيرة إبيزا رفقة زميليه في برشلونة؛ لويس سواريز وجوردي ألبا، ونجم موناكو الفرنسي سيسك فابريجاس.
وينتظر أن ينهي ميسي عطلته الصيفية، حيث من المتوقع أن ينضم خلال الساعات المقبلة إلى معسكر برشلونة الإعدادي للموسم المقبل.
وتأخر ميسي عن الانضمام لمعسكر برشلونة الإعدادي، بسبب مشاركته مع الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.
وقاد ميسي الأرجنتين للحصول على المركز الثالث بكوبا أمريكا، وهي البطولة التي توج بها المنتخب البرازيلي.
وشارك ليونيل ميسي خلال الموسم المنتهي في 50 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 51 هدفا وصنع 22 بجميع المسابقات.
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