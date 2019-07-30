وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت هدية محمد الزين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مساء الإثنين، بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية .
وتوفيت الحاجة هدية بعد معاناتها مع المرض، دون ذكر معلومات عن عمرها او نوع المرض.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن صحة والدة البشير تدهورت في الأيام الأخيرة وتوفيت بمستشفى علياء التخصصي الذي يتبع للجيش.
وأفادت صحيفتا الانتباهة و“باج نيوز“ المحليتين على موقعهما الالكترونيين أن والدة البشير طلبت زيارة ابنها (البشير 75 عاماً) في السجن ولكنها لم تتمكن من ذلك.
و لم تصدر إفادة من أسرة البشير ولا من السلطات بخصوص ما ذكرته وسائل الإعلام.
وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.
ويقبع البشير في سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم بينها ”التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين“ ، و“تدبير انقلاب 1989″ والفساد المالي.
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