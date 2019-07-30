شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: مليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة.
وأرجع المالكي الجريمة الحوثية إلى وقوف آل ثابت في وجه المشروع الإيراني في اليمن، وانضمامهم إلى جانب الشرعية، مطالباً المنظمات الأممية بتسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.
وقال المالكي اليوم (الاثنين): «مليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، ونعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان».
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