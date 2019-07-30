مصادر الأنباء: الحريري سيطرح عشية الاحتفال بعيد الجيش عقد جلسة حكومية

أكدت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "رئيس الحكومة سعد الحريري سيتواصل مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري طارحا عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا عشية الاحتفال الرسمي الذي يشارك فيه الرؤساء بعيد الجيش اللبناني الذي يصادف الخميس المقبل بجدول اعمال يتضمن القضايا الملحة ودون موضوع احالة حادث قبرشمون الى المجلس العدلي، فإذا كان له ما اراد يكون خيرا، والا فإنه سيشارك في احتفال عيد الجيش ويغادر متابعا إجازته الصيفية".
ولفتت المصادر الى أن "المراجع المعنية تبلغت ما مفاده ان الحريري لن يستقيل ولن يعتكف ومن ابقى البلد معلقا في الهواء سنتين ونصف السنة من اجل انتخاب رئيس الجمهورية يستطيع المزيد من الانتظار".
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