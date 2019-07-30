مقتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية بعبوة في الحسكة شمالي سوريا

قتل عدد من عناصر "​قوات سوريا الديمقراطية​" ب​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ بدوريتهم في قرية "السعدة الغربية" في ​محافظة الحسكة​ شمالي سوريا. وأفادت معلومات ​صحفية​ بأن "عددا من عناصر "قسد" قتلوا وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية لهم في قرية السعدة الغربية في بلدة مركدة في محافظة الحسكة".

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