مقتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية بعبوة في الحسكة شمالي سوريا

قتل عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" بانفجار عبوة ناسفة بدوريتهم في قرية "السعدة الغربية" في محافظة الحسكة شمالي سوريا.
وأفادت معلومات صحفية بأن "عددا من عناصر "قسد" قتلوا وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية لهم في قرية السعدة الغربية في بلدة مركدة في محافظة الحسكة".
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