مصدر عراقي ينفي لـ"RT" وجود قصف إسرائيلي على معسكر أشرف في بغداد

نفى مصدر عراقي وجود أي قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة ​بغداد​، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها. وقال المصدر لـ"RT" إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه ​منظمة بدر​ بزعامة ​هادي العامري​، لكن هذا لم يحدث".

وأوضح المصدر أنه "قبل يومين، انفجرت كمية سلاح في المعسكر بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن أي قصف لم يطل المعسكر".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت معلومات عن وجود قصف إسرائيلي على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر.