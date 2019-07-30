ارتفاع حصيلة الإنهيار الأرضي في جنوب غرب الصين إلى 42 قتيلا

كشف التلفزيون الرسمي ​الصين​ي "سي سي تي في"، عن "ارتفاع حصيلة وفيات انزلاق التربة في إقليم غويتشو الجبلي في جنوب غرب الصين، إلى 42، فيما اعتُبر تسعة أشخاص في عداد المفقودين".

وأوضحت السلطات المحلية في الصين، أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ في منطقة شويتشنغ في إقليم غويتشو حيث طمر انهيار أرضي وقع يوم الثلثاء الماضي 22 منزلًا، قد توقّفت ليل الأحد".

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأنّ "الحكومة رصدت مبلغ 30 مليون يوان (4,35 ملايين دولار) لعمليّات البحث والإنقاذ في الإقليم، ولإيواء الناجين".