ترامب: إيران لم تربح الحرب أبدا لكنها لم تخسر في أي مفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​إيران​ لم تربح في أي حرب، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح ترامب أنه "تذكروا فقط، أن إيران لم تربح الحرب أبدا، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".