ترامب: إيران لم تربح الحرب أبدا لكنها لم تخسر في أي مفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "إيران لم تربح في أي حرب، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".
وفي تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح ترامب أنه "تذكروا فقط، أن إيران لم تربح الحرب أبدا، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".
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