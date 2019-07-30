مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

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واشنطن: قتل جنديان أميركيان الاثنين في افغانستان، وفق ما افادت قيادة عملية حلف شمال الاطلسي في هذا البلد، في وقت تسعى واشنطن إلى انهاء أطول حروبها.

وقالت قيادة الاطلسي في بيان "تم حجب اسمي الجنديين اللذين قتلا في الميدان لمدة 24 ساعة حتى ابلاغ اقاربهما".

وبذلك، يرتفع الى 12 عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا اثناء القتال هذا العام.

ومنذ عام، باشرت واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب من افغانستان.

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وأعرب الرئيس دونالد ترامب مجددا عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي" لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

وتسعى واشنطن إلى تسريع المحادثات في وقت تستعد افغانستان لاجراء انتخابات رئاسية في ايلول/سبتمبر والولايات المتحدة في 2020.

ويقول الرئيس الاميركي إنه يرغب في سحب قواته قبل انتخابات 2020، بحسب ما صرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين.

واورد بومبيو أن ترامب "قال بكل وضوح +انهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب+".