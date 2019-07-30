شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى صاحب التسجيل الصوتى الفاضح يعترف: مخالفات داخل الجماعة ويجب التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وصاحب التسريب الصوتى الذى كشف فيه السرقات داخل الإخوان لأموال التمويلات، بصحة التسجيلات، مؤكدا وجود مخالفات داخل الجماعة.

وقال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان فى بيان له، إن هناك مخالفات من بعض الأفراد سواء في القيادة أو الصف، مشيرا إلى أن غياب مؤسسة الشورى كمجلس يحاسب ويراقب داخل الإخوان، يجعل الأمور تتفاقم فغياب المؤسسية سبب في الانفراد بالرأي.

واعترف أمير بسام، بفشل تحركات الإخوان فى الخارج، مطالبا قيادات الجماعة ، بتشكيل لجنةل تقييم الأداء التنظيمي للجماعة بالخارج خلال الأعوام الماضية وخاصة فيما يخص تغييب مؤسسات الجماعة.

وتابع أمير بسام: لابد من تقييم الأداء السياسي للجماعة في خارج مصر والتحقيق فى المسارات المالية ومصارفها خلال الست أعوام المنصرمة، والتحقق من مسئولية نشر تسجيل خاص بى كان للتداول الداخلي وذلك بعد أربعة أشهر من تسجيله.