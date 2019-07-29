بمناسبة عيد العرش.. الملك يُصدر عفوه على 4764 سجينا من بينهم معتقلي “حراك الريف” والإرهاب

أعلنت وزارة العدل عن لائحة المستفيدين من العفو الملكي، بمناسبة الذكرى 20 لتربع الملك محمد السادس على العرش، والبالغ عددهم 4764 شخصا، منهم معتقلين على خلفية “حراك الريف” الاجتماعي، والمحكومين في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى سجناء الحق العام.

وكشف بلاغ لوزارة العدل، صدر اليوم الاثنين، أن المستفيدين من العفو الملكي المحكومين بتهم الإرهاب، استجاب لهم الملك بعد رفعهم لطلبات العفو أعلنوا من خلالها، وبشكل رسمي، تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها الوطنية، وأيضا، بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب.

وأضاف البلاغ ذاته أن العفو الملكي شمل عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية، من بينهم المصابين بأمراض مستعصية وخطيرة، أو ذي إعاقة، والمسنين، والأحداث، والنساء الحوامل، واللاتي يرافقن أطفالهن، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم.

وشملت لائحة العفو سجناء 4600 من الموجودين في حالة اعتقال، 1916 منهم استفاد من إلغاء ما تبقى من العقوبة، و2477 منهم تم تخفيض عقوبتهم، و31 منهم تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى المؤبد، و176 سجينا تم تحويل عقوبتهم من المؤبد إلى المحدد.

أيضا، شمل العفو 164 محكوما في حالة سراح، 50 منهم استفاد من إلغاء العقوبة أو ما تبقى منها، وإلغاء العقوبة لفائدة 12 شخص مع إبقاء الغرامة المالية، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخصين اثنين، والعفو من الغرامة لفائدة 10 شخصا.