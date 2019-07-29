محمد السادس: القطاع العام يحتاج إلى ثورة عاجلة..هذه مداخلها

قال الملك محمد السادس في خطابه لعيد العرش الـ20 مساء يوم الاثنين، إن القطاع العام في المغرب يحتاج دونَ أيّ تأخير، إلى ثورة حقيقية وصفها بـ”ثلاثية الأبعاد”.

وعن مواصفات هذه الثورة، قال الجالس على العرش إنها تهم “ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التخليق”.

وأضاف الملك “لقد سبق ودعوتُ إلى تغيير وتحديث أساليب العمل والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”. وتحدث الملك عن رهان العدالة الاجتماعية والمجالية، الذي قال إنه ضروريا لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة والتصرفات المخجلة ومظاهر الريع واهدار الوقت والطاقات.

وأوصى الملك بإجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وفي مقابل ذلك إشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق وتكافئ الفرص. يقول الملك.