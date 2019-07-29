الملك يعلن إحداث لجنة لتتبع البرامج التنموية…قال: لن تكون حكومة موازية ومهمتها نقل الحقيقة ولو كانت مؤلمة وقاسية

أعلن الملك محمد السادس عن تشكيل لجنة خاصة لنموذج تنموي، سيتم تنصيبها في الدخول المقبل، وذلك من أجل تقويم الاختلالات في المشاريع التنموية.

وقال الملك في الخطاب الذي ألقاه، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستضم كفاءات وطنية من القطاعين الخاص والعام، وذلك لمعالجة المعيقات والمشاكل، وأيضا، للحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات.

وأضاف الملك في الخطاب “لا أميل شخصيا لإحداث اللجن الخاصة لدفن المشاكل، لكن لن لن يهدأ لي بال حتى أعالج المعيقات وأعالج المشاكل، ولن يتأتى إلا بوجود الكفاءات المؤهلة لإنجاز المشاريع”.

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وقال الملك محمد السادس “قطعنا مسارا في ترسيخ الحقوق والحريات، وأنجزنا نقلة نوعية في البنيات التحتية، كالطرق السيارة، والقطار والميناءات، وتأهيل المدن..ندرك أن البنيات التحتية لا تكفي وحدها ومن منطلق الوضوح والموضوعية، وهو ما يؤثر على هذه الحصيلة لم تشمل جميع فئات المجتمع المغربي المواطنين في تلبية حاجياتتهم خصوصا”.

وأشار الملك إلى أن اللجنة لن تكون حكومة موازية ومهمتها محددة في الزمن، وستكون مجبرة على “رفع لنا الحقيقة ولو كانت قاسية، ومؤلمة، هذا لن يجعلنا نضع قطيعة مع الماضي ولكن سنضع لبنة جديدة في المسار التنموي”.