بعد فسخ عقد شعبان.. مهاجم مازيمبي في طريقه إلى الرجاء

بات الدولي الكونغولي بين مالانغو نغيطا، قريبا من التوقيع في كشوفات فريق الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشغل مالانغو لاعب تي بي مازيمبي مركز قلب الهجوم، ويبلغ من العمر 25 سنة، ويأتي التعاقد معه بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأخضر.

وسيكون لاعب مازيمبي رابع أجنبي في صفوف بطل كأس السوبر الإفريقي، بعد الثلاثي ساليف كوليبالي، والكاميروني فابريس نغا، ثم الكونغولي فابريس نغوما

وفي موضوع ذي صلة، فسخ الرجاء عقده مع المهاجم الأوغندي محمد شعبان، اليوم الاثنين، ليلتحق بالثنائي الأجنبي، السنغالي إبراهيميا نياسي، الذي تم فسخ عقده بالتراضي، والكونغولي ليما مابيدي، المنتهي عقده مع الفريق الأخضر، بنهاية الموسم الكروي الماضي.