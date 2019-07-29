تعديل حكومي في الأفق .. الملك يطلب من العثماني تقديم مقترحات أسماء جديدة لمناصب المسؤولية في الحكومة وخارجها

خلال خطابه، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لرفع مقترحات لتعديلات في الحكومة ومناصب المسؤولية في الدولة.

وقال الملك في خطابه اليوم الإثنين، إن المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا ونخبة جديدة، من بينها الحكومة، مكلفا رئيس الحكومة برفع مقترحاته في الدخول السياسي المقبل.

ووجه الملك محمد السادس دعوة للمغاربة، من أجل المساهمة في المرحلة المقبلة بروح مواطنة، بهدف تحسين ظروف المواطنين.

وتأتي دعوة الملك لرئيس الحكومة من أجل اقتراح وجوه جديدة، تزامنا مع إعلانه عن ملامح المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى إعلانه قرب تنصيبه للجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد، قال أنها ستضطلع بأدوار مهمة، رغم أنها لن تحل محل الحكومة.