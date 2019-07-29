الملك في عيد العرش: الذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات أمام الأجانب لا يفكرون في مصلحة المغاربة وإنما في مصالحهم الشخصية

وجه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، في خطابه بمناسبة عيد العرش انتقادات للمدافعين عن عدم انفتاج بعض القطاعات الاقتصادية المغربية أمام المستثمرين الأجانب، معتبرا أنهم لا يدافعون عن مصلحة المغاربة، وإنما عن مصالحهم الخاصة.

وقال الملك في خطابه، اليوم الإثنين، إنه ينبغي التركيز على الرفع من مستوى الخدمات الأساسية والمرافق العمومية، داعيا الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات الكبرى لتشكل عماد النموذج التنموي، ليكون هذا النموذج مدخلا للمرحلة الجديدة، مرحلة قال الملك إن “قوامها المسؤولية وواعدة لما يزخر به المغرب من مؤهلات ونحن قادرون على ذلك”، معبرا عن طموحه “ليلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة”.

واعتبر الملك أن المرحلة الجديدة حبلى بالرهانات الداخلية، على رأسها رهان توطيد ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية ورهان عدم الانغلاق على الذات خاصة في بعض الميادين، والتي قال إنها تحتاج للانفتاح على خبرات بما يتيحه من فرص الرفع من مستوى المقاولات.

وأوضح الملك أن العديد من المؤسسات العالمية على رغبتها في الاستقرار بالمغرب إلا أن القيود التي تفرضها بعض القوانين تجعل المغرب في وضعية تحفظ سلبي، مضيفا أن الذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، قال إنه لا يريد أن يسيمها، لا يفكرون في مصلحة المغاربة وإنما في مصالحهم الشخصية.