الملك يتحدث عن “الملكية المواطنة” في عيد العرش 20 ويؤكد: لم نتمكن من تحقيق كل ما نطمح إليه

وقف الملك محمد السادس في خطابه، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، على أهم منجزات المغرب خلال فترة حكمه في حصيلة وصفها بالإيجابية، رغم أنها لم تشمل “مع الأسف” جميع فئات المجتمع المغربي.

وقال الملك في خطابه اليوم الإثنين، إن قيادته للشعب المغربي أمانة ومسؤولية عظيمة “عاهدت الله تعالى على أن أعمل صادقا” للوفاء بها، مضيفا أنه “يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل حتى ينعم المغاربة بالعيش الحر الكريم”.

واعتبر الملك أن المغاربة حققوا إجماعا وطنيا حول ثوابت الأمة ومقدساتها وأولها الملكية المواطنة التي تتبنى القرب من المواطن، وحول الخيار الديمقراطي “الذي نقوده بعزم وثبات والمصالحات والمشاريع الكبرى التي أنجزت”، مضيفا أنه تم بناء المغرب الحديث وتجاوز الصعوبات.

ورغم الإنجازات، أقر الملك بمكامن النقص حيث قال “صحيح أننا لم نتمكن أحيانا من تحقيق كل ما نطمح إليه، ولكننا اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود وتقويم الاختلالات التي أبانت عنها التجربة”.