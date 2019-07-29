تسلم جائزة “الأسطورة” بحضور بيريز.. رونالدو: “أشعر بالحزن لترك ريال مدريد”

حصد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، جائزة “أسطورة ماركا”، المقدمة من لدن صحيفة ماركا “الإسبانية”، بعاصمة إسبانيا، مدريد.

وتم منح رونالدة الجائزة المذكورة، نظير تألقه الموسم الماضي مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، الذي أحرز معه كأس السوبر والدوري الإيطاليين، ومنتخب البرتغال بقيادته له للتتويج بدوري الأمم الأوروبية.

وعلى هامش الحفل قال أحد الأطفال الصغار للدون، إنه حزين بسبب مغادرته ريال مدريد، قبل أن يرد عليه النجم البرتغالي:”أنا كذلك أشعر بالحزن”، وأكد رونالدو أنه اتخذ قرارا صعبا حين غادر الملكي.

وشهد حفل تسلم لاعب اليوفي جائزة “الأسطورة” حضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي عانق رونالدو بشدة، وسط هتافات الحاضرين الذين رددوا “تعاقد معه مرة أخرى”.

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