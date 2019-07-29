اليمن: مقتل 13 مدنيا في غارة تحالف السعودية على سوق شعبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 13 مدنيا وأصيب نحو 26 شخصا، الإثنين، في غارة شنها تحالف السعودية على شمالي اليمن.
وكان قد قال مسؤولون يمنيون إن غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية ضربت سوقا في شمالي اليمن، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، في الأقل، بينهم أطفال.
وأكد الحوثيون مقتل 13 مدنيا في الغارة الجوية التي شنتها مقاتلات تحالف السعودية. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، يوسف الحاضري، إن "مقاتلات التحالف قصفت سوقا شعبيا في منطقة آل ثابت في مديرية قطابر، الواقعة على الحدود مع السعودية".
وأشار إلى أن القصف كان في توقيت الذروة، حيث يتواجد في السوق المئات من المدنيين، مضيفا أن الحصيلة الأولية كانت تشير إلى وجود 12 طفلا بين الجرحى إصاباتهم بالغة.
وأضافوا أن الغارة نفذت الإثنين في محافظة صعدة، معقل الحوثيين.
وفي حين اشترط المسؤولون اليمنيون كتمان هوياتهم بداعي أنهم غير مخولين إبلاغ وسائل الإعلام، لم يصدر أي تعليق من تحالف السعودية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون أن الغارة الجوية تسببت بإصابة 27 شخصا آخرين.
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