ريبيري على رادار فريق إيطالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إيطالي أبدى استعداده للتعاقد مع النجم الفرنسي، فرانك ريبيري، اللاعب السابق لبايرن ميونخ الإيطالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فيورنتينا مهتم باللاعب الذي انتهت مسيرته مع بايرن، بنهاية الموسم الماضي.

ويُنتظر أن يدخل فيورنتينا في المنافسة على ضم اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة، علما بأن عددا من الأندية تسعى أيضا للتعاقد معه، ومنها آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكانت تقارير قد ذكرت أن ريبيري (36 عاما)، الذي قضى أبرز سنوات مسيرته الكروية مع بايرن، حامل لقب الدوري الألماني، يفضل اللعب في البوندسليغا.

وتألق ريبيري مع الفريق البافاري من 2007 إلى 2019، وأحرز العديد من الألقاب، منها لقب البوندسليغا تسع مرات، إضافة لستة ألقاب في كأس ألمانيا، وخمسة في كأس السوبر الألماني، ولقب واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.