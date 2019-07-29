القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إيطالي أبدى استعداده للتعاقد مع النجم الفرنسي، فرانك ريبيري، اللاعب السابق لبايرن ميونخ الإيطالي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فيورنتينا مهتم باللاعب الذي انتهت مسيرته مع بايرن، بنهاية الموسم الماضي.
ويُنتظر أن يدخل فيورنتينا في المنافسة على ضم اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة، علما بأن عددا من الأندية تسعى أيضا للتعاقد معه، ومنها آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وكانت تقارير قد ذكرت أن ريبيري (36 عاما)، الذي قضى أبرز سنوات مسيرته الكروية مع بايرن، حامل لقب الدوري الألماني، يفضل اللعب في البوندسليغا.
وتألق ريبيري مع الفريق البافاري من 2007 إلى 2019، وأحرز العديد من الألقاب، منها لقب البوندسليغا تسع مرات، إضافة لستة ألقاب في كأس ألمانيا، وخمسة في كأس السوبر الألماني، ولقب واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريبيري على رادار فريق إيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.