جندي أفغاني يقتل جنديين أميركيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولون أميركيون، اليوم الإثنين، إن جنديا أفغانيا قتل اثنين من عناصر الجيش الأميركي في أفغانستان.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أميركيين، لكنها لم تقدم تفاصيل. وقالت القيادة إنه يتم حجب معلومات إضافية حتى تمر 24 ساعة بعد اكتمال إبلاغ أقرب الأقرباء.
ووفقا للمسؤولين، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، فقد أصيب الجندي الأفغاني وهو قيد الاحتجاز. وأضافوا أن إطلاق النار حصل في قندهار جنوبي البلاد.
وكانت الولايات المتحدة قد أنهت رسميا مهمتها القتالية في 2014 لكنها ما زالت تقدم دعما جوية مكثفا وأشكالا أخرى من الدعم للقوات المحلية التي تقاتل طالبان وجماعة على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعرضت القوات الأميركية وحلفاؤها لهجمات داخلية متزايدة في السنوات الأخيرة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر، قتل برينت تايلور، وهو عمدة نورث أوغدن الواقعة في يوتاه، وأحد عناصر الحرس الوطني في يوتاه على يد جندي أفغاني في كابل.
وكانت قد فقدت الولايات المتحدة أكثر من 2400 جندي في الحرب، كما أنفقت أكثر من 900 مليار دولار على كل شيء من العمليات العسكرية إلى بناء طرق وجسور ومحطات طاقة.
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