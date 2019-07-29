وزير خارجية سلطنة عمان في ايران لإيجاد حلول مناسبة للمنطقة وللملاحة عبر مضيق هرمز

وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، السبت، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، في طهران "إيجاد حلول مناسبة" للمنطقة وللملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ارتفع الحديث بشأنه دوليا عقب أزمات الآونة الأخيرة.

ووفق بيان للخارجية العمانية، فقد "بحث بن علوي في طهران اليوم مع ظريف، العمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

ووصل بن علوي في وقت سابق السبت، العاصمة الإيرانية طهران، لبحث "آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة" بحسب بيان سابق للخارجية العمانية لم يذكر مدة الزيارة.