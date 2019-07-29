وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، السبت، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، في طهران "إيجاد حلول مناسبة" للمنطقة وللملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ارتفع الحديث بشأنه دوليا عقب أزمات الآونة الأخيرة.
ووفق بيان للخارجية العمانية، فقد "بحث بن علوي في طهران اليوم مع ظريف، العمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".
ووصل بن علوي في وقت سابق السبت، العاصمة الإيرانية طهران، لبحث "آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة" بحسب بيان سابق للخارجية العمانية لم يذكر مدة الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية سلطنة عمان في ايران لإيجاد حلول مناسبة للمنطقة وللملاحة عبر مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.