جونسون للأوروبيين : مستعدون لمحادثات (بريكست) عندما تغيرون موقفكم

لندن ـ وكالات: قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق.

وتحدث جونسون، منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، مع عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لكنه لم يقل بعد متى سيقوم بأول زيارة للخارج. وقالت المتحدثة أمس “رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف، وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب. لذلك فإنه يحتاج لتغيير”.وقالت للصحفيين “رئيس الوزراء يسعده الجلوس (للمحادثات) عندما يتغير هذا الموقف. لكنه يوضح لكل من يتحدث إليه أن ذلك يجب أن يحدث”. وبحسب تقرير صحفي بثته صحيفة ديلي تلجراف فإن جونسون سوف يدشن أكبر حملة دعائية حكومية منذ الحرب العالمية الثانية في محاولة لحشد الدعم وراء خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها القول إن حكومة المحافظين الجديدة سوف تنفق 100 مليون جنيه استرليني (123 مليون دولار) على الدعاية خلال الثلاثة أشهر المقبلة.وقالت الصحيفة إن هذه الحملة” سوف تكون أكبر حملة دعاية منذ الحرب العالمية الثانية من أجل إعداد بريطانيا لخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع دعاية تسويقية على لوحات الاعلانات والراديو والتلفزيون”.