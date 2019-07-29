سوريا: (تل ملح) و(الجبين) خاليتان من الإرهاب

دمشق ـ الخليج 365:

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة التامة على بلدتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما. وذكر المصدر في تصريح لوكالة الانباء السورية “سانا” أن وحدات من القوات المسلحة السورية تابعت تقدمها الميداني وأعادت السيطرة التامة على بلدتي تل ملح والجبين. وبين المصدر أن “الوحدات المشاركة بتطهير البلدتين نفذت عمليات نوعية استهدفت تجمعات المسلحين الإرهابيين ودمرت مقرات قيادتهم وعتادهم القتالي وقطعت بنيرانها محاور تحركاتهم وقضت على أعداد كبيرة منهم وألزمت الباقين على الفرار”.

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