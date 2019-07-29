السودان : توافق حول حذف (الحصانة المطلقة) بالوثيقة الدستورية

الخرطوم ـ د ب أ:كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن توافق بينها والمجلس العسكري الانتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مبينة أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالسودان.وقال ساطع الحاج العضو القيادي بقوى الحرية والتغيير وفد التفاوض في اللجان الفنية في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الاتفاق على الإعلان الدستوري.وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيراً إلى جدية الطرفين لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية، موضحاً عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفاً عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.ونقلت شبكة “الشروق”السودانية عن المصادر توقعها أن تنعقد المفاوضات المباشرة بين الطرفين اليوم الثلاثاء. وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.كان الطرفان وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.