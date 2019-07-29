السفير المغربي بالسلطنة : عيد العرش .. احتفال بالمنجزات وتطلع إلى المستقبل

في السياسة 30 يوليو,2019 نسخة للطباعة

قال سعادة السفير طارق الحسيسن، سفير دولة المغرب لدى السلطنة، في ذكرى عيد العرش، الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش دولة المغرب والتي تحل 30 يوليو من كل سنة: ” إن الشعب المغربي يخلد الذكرى العشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين، وهي مناسبة يأبى من خلالها الشعب المغربي إلا أن يجدد التأكيد على الارتباط الوثيق والالتحام المكين بأهداب العرش المجيد، الضامن لوحدة المغرب واستقراره وهويته التعددية، المعبرة عن الالتزام المتبادل بين العرش والشعب على رفع كافة التحديات،لاستكمال بناء مغرب الوحدة والتقدم والتنمية الشاملة”.

وأضاف سعادته “أن تخليد ذكرى عيد العرش يعتبر بمثابة وقفة تأمل وتقييم موضوعي وعقلاني للنهج التنموي الشامل والمتكامل والمستدام، الذي يسير عليه المغرب، والذي أضفى عليه جلالة الملك محمد السادس طابعا أكثر براجماتية وفعالية، سواء من خلال الإصلاحات الدستورية والسياسية، أو من خلال الأوراش المهيكلة الكبرى الاقتصادية والاجتماعية، خدمة للمواطن المغربي”.

واعتبر سعادة السفير المغربي أن احتفال المغاربة بهذه المناسبة هي لحظة لإبراز الإنجازات التي حققها المغرب، واقتسام خلاصاتها والنماذج القيمة التي تتيحها مع شركائه، حيث تمكن المغرب بنجاح من أن يزاوج بين الحداثة والأصالة، وأضحى اليوم نموذجا يحتذى في عدة قطاعات. موضحا سعادته أنه على المستوى الاقتصادي، كانت هذه السنة كسابقاتها مثمرة على مستوى الانجاز بفضل الورش الكبرى المفتوحة في شتى القطاعات، مما مكن دولة المغرب من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النسيج الصناعي، والحفاظ على مؤشر الجاذبية الاقتصادية، وضمان موقع مميز للمملكة المغربية كنموذج في المجال السياسي والاجتماعي وكقطب جهوي اقتصادي مرجعي، فيما تم تعزيز موقع المملكة كقبلة للاستثمارات الخارجية، يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي الذي يجعل منها حلقة وصل متميزة بين أوروبا وافريقيا والعالم العربي والإسلامي.

وعلى مستوى السياسة الخارجية للمملكة المغربية، قال سعادة السفير المغربي :”إن الرؤية الملكية تستند على الاستمرارية والانسجام التام القائم على قيم السلام وحسن الجوار والتضامن في إطار رؤية ترتكز على الالتزام بتعزيز الحوار بين الحضارات ودعم السلام والحل السلمي للنزاعات ، وهو ما جعل المغرب شريكا مهما على المستوى الدولي سواء في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ( الوضع المتقدم) او مع الولايات المتحدة الاميركية ( كحليف استراتيجي) ، علاوة على المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة بالساحتين الإفريقية والعربية الإسلامية. حيث تواصل المملكة مبادراتها الدبلوماسية المثمرة لتحقيق التنمية المتضامنة بإفريقيا، وتعزيز الحوار والتعايش بين الأديان، بعد زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب خلال شهر مارس 2019.

وفيما يخص العلاقات المغربية العمانية، قال سعادة السفير إنها :”تستمد زخمها وتوهجها من الوشائج الأخوية المتميزة التي تربط جلالة الملك محمد السادس بأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله، فقد استمرت الدينامية الايجابية التي وسمتها خلال السنوات الاخيرة ، فالمملكة المغربية والسلطنة يعتبران نموذجين للرزانة والحكمة والنظر السديد في التعامل مع متغيرات المرحلة والتحديات التي تواجه البلدين على الصعيدين المحلي أو الإقليمي، كما أن البلدين يتقاسمان نفس القيم والمبادئ التي تؤهلهما للقيام بدور فعال في معالجة العديد من القضايا في محيطها الاقليمي والدولي، وفي إعلاء قيم التسامح والتضامن، وتغليب آلية الحوار لحل مختلف الازمات السياسية. مضيفا أن :”انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية العمانية يومي 6 و7 يناير 2019 قد شكل حدثا مميزا في مسار العلاقات الوطيدة بين المغرب والسلطنة، إذا كانت المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها سنة 1995، على مستوى وزراء خارجية البلدين؛ بعد أن كانت رئاستها تتم من طرف وزراء قطاعات تقنية، حيث توجت أشغال اللجنة المشتركة بالتوقيع على خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التعليم العالي والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة والزراعة والأوقاف والشؤون الإسلامية. كما كانت اللجنة مناسبة للإعلان عن قرار المملكة المغربية رفع الحصة الرسمية للمقاعد الدراسية الممنوحة للطلبة العمانيين الراغبين في متابعة دراستهم بالمؤسسات الجامعية المغربية من 25 مقعدا إلى 50 مقعدا سنويا، كما أن السلطات العمانية أعلنت بنفس المناسبة منحها المواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرة شينجن من السفارات المعتمدة بالمملكة المغربية الحق في الحصول على التأشيرة السياحية غير المكفولة، يتم إصدارها من المنافذ الحدودية بالسلطنة.

واختتم سعادة السفير كلمته في ختامها بالتقدم إلى كافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسلطنة بأحر التهاني بهذه المناسبة الغالية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والهناء الدائم، كما توجه بالشكر الجزيل والتقدير العالي إلى كل المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة في السلطنة التي أبت إلا أن تعرب عن تهانيها للشعب المغربي بالذكرى العشرين لعيد العرش.