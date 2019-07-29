القاهرة ـ وكالات:شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال مباحثاتهما في القاهرة أمس، على أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية.وتصدرت”القضية الفلسطينية والقدس المباحثات، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، حيث أكد الجانبان ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار في دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كما تم التأكيد على رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي أفضت مؤخرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.

وكان وصل العاهل الأردني إلى القاهرة، صباح أمس في زيارة قصيرة دامت عدة ساعات قبل أن يغادرها إلى تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر والأردن تؤكدان رفضهما لهدم الاحتلال منازل الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.