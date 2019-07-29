حكومة سانت كيتس ونيفيس تعترف بدولة فلسطين

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داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2019/7/30 12:57 ص بتوقيت أبوظبي
لقاء وزيري خارجية فلسطين وسانت كيتس ونيفيس
اعترفت دولة سانت كيتس ونيفيس، الإثنين، بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية": "إنه بهذا الاعتراف يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى ١٤٠ دولة".
وسانت كيتس ونيفيس هي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين تقع في البحر الكاريبي بالمحيط الأطلسي وهي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين سواء من حيث المساحة أو عدد السكان.
وتم الاعتراف خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي وصل إلى بيسيتير عاصمة سانت كيتس ونيفيس ظهر الإثنين.
وذكرت الوزارة أن وزير خارجية سانت كيتس ونيفيس مارك برانتلي تسلم خطاب الاعتراف إلى المالكي خلال لقائهما الإثنين.
وأضافت أنه تبع هذا الاعتراف مباشرة توقيع وزيري الخارجية على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفراء بين البلدين، حيث أكد المالكي أن دولة فلسطين على استعداد لترشيح سفيرا لها لدى سانت كيتس ونيفيس خلال أيام معدودة.
كما أكد المالكي أن التوقيع على هذا البيان بداية لعلاقات ثنائية شاملة بين البلدين، ولها ما يتبعها من توقيع اتفاقيات في مجالات عدة منها الصحة والزراعة والتنمية والتعليم.
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية: "تسلم المالكي نظيره رسالة موجهة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس تيموثي هاريس يشكره فيها لقرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مؤكدا استعداد دولة فلسطين لتقديم الخبرات الفلسطينية في شتى المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.
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