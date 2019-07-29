ملك المغرب يقرر تشكيل لجنة خاصة بالنموذج التنموي تتكون من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إنشاء لجنة خاصة للنموذج التنموي تضم بين أعضائها مختلف التخصصات من الكفاءات في القطاعين العام والخاص تتوفر فيها معايير الخبرة والقدرة على فهم نبض المجتمع.

وشدد الملك محمد السادس، خلال كلمة له، مساء الإثنين، على أن اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هيئة استشارية مهمتها محددة، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والنظام الضريبي.

وأضاف العاهل المغربي أن بلاده أنجزت نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق والقطار الفائق السرعة والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة، وتأهيل المدن والمجال الحضاري، قائلاً: "ندرك أن البنية التحتية والإصلاحات المؤسسية على أهميتها لا تكفي وحدها، ونهدف لإضافة بنية جديدة في إطار التنمية".

وشدد الملك محمد السادس، على ضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي يدعم جهود الحكومة المغربية، وأن الانفتاح محفز لجذب الاستثمارات.

وتابع: "يجب تحقيق تكافؤ الفرص للشعب"، مؤكداً أن القطاع العام يحتاج إلى ثورة حقيقية، وتابع: "سنضخ دماء جديدة في الحكومة".