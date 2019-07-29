سفير السعودية باليمن: مجزرة الحوثي بسوق شعبي دموية

قال محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن، "إن إجرام وإرهاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا يتوقف، والمجزرة التي نفذتها بحق المدنيين الأبرياء بسوق آل ثابت بسبب وطنيتهم وموقفهم البطولي ضد الأجندة الدموية.

وأضاف السفير السعودي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، الاثنين: "مليشيا الحوثي تعدم ٣٠ أسيرا، وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوقا شعبيا في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين، ومنعهم من الثورة ضدهم، وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سوريا".

ولقي 13 شخصا وأصيب 23 آخرون، الإثنين، جراء انفجار هز سوقا شعبية بمحافظة صعدة جنوب غرب اليمن، وتتجه أصابع الاتهام فيه لمليشيا الحوثي الإرهابية التي دائما ما تتعمد قصف الأحياء السكنية المعارضة لسياساتها الدموية بقذائف الهاون، والكاتويشا فضلا عن زرعها للألغام التي تفتك بأرواح الأبرياء، وتشكل تهديدا كبيرا للأجيال المقبلة.

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وبشكل شبه يومي يسقط قتلى وجرحى من المدنيين في عدة مناطق يمنية، بفعل الألغام التي زرعت بكثافة من قبل مليشيا الحوثي في أحياء مدنية وطرقات وأماكن تعد مقصدا مهما للسكان.



ورغم مطالبات حقوقية وأممية متكررة لمليشيا الحوثي بوقف زرع الألغام، إلا أن الانقلابيين واصلوا جرائمهم، منتهكين القوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استخدام الألغام في الصراعات المسلحة.

ومؤخرا، أكد تقرير أمريكي صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة، بشكل لا يمكن تصوره في معظم أراضي اليمن، تشكل تهديداً يفوق أي سلام ممكن.