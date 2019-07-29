التحالف العربي: مجزرة الحوثي في صعدة جريمة حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لسوق آل ثابت الشعبي في بمحافظة صعدة اليمنية، مجزرة ترقى لجرائم الحرب.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات صحفية، الإثنين: "إن مليشيا الحوثي استهدفت سوق آل ثابت بسبب وقوفها ضد المشروع الإيراني، وما تم اليوم لا يعبر إلا عن نكاية المليشيا بهؤلاء المدنيين العُزل".

وأضاف: "المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي اليوم في صعدة جريمة نكراء وامتداد لجرائم مليشيا الحوثي منذ 2014 ضد الشعب اليمني، خاصة أن الاستهداف جاء بشكل ممنهج من المليشيا، وأسفر عن عشرات الضحايا بينهم أطفال".

وشدد المتحدث باسم التحالف العربي على وجود التزام من التحالف بحماية الشعب اليمني في المدن والقرى من مليشيا الحوثي الإرهابية".

ولقي 13 شخصا وأصيب 23 آخرون، الإثنين، جراء انفجار هز سوقا شعبية بمحافظة صعدة جنوب غرب اليمن، وتتجه أصابع الاتهام فيه لمليشيا الحوثي الإرهابية التي دائما ما تتعمد قصف الأحياء السكنية المعارضة لسياساتها الدموية بقذائف الهاون، والكاتويشا.