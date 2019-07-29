أحكام بإعدام منفذي هجوم بوصاصو في الصومال

أصدرت المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند الصومالية، الإثنين، أحكاما بإعدام منفذي هجوم ميناء بوصاصو.

وصدرت الأحكام ضد كل من: مهد حسن حسين، أيوب نور نوح، بشار محمد حسن، ومحمد حسن بركة المنتمين لحركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى أحكام غيابية مماثلة على 7 متهمين آخرين بعد ثبوت ضلوعهم في التفجيرات الإرهابية بميناء بوصاصو الذي وقع في فبراير الماضي.

ووجهت المحكمة العسكرية ببونتلاند للمتهمين تهم التخطيط وتهريب الأسلحة لتنفيذ تفجيرات ميناء بوصاصو.





وعلمت "العين الإخبارية" أن المحكمة الصومالية أصدرت كذلك حكما بالإعدام على جندي من بحرية ولاية بونتلاند يدعى محمود أحمد محمد بعد أن أثبتت الأدلة تقديمه تسهيلات لمنفذي الهجوم.

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وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد على: عائشة أحمد محمد "ماجور" والسيدة شكري حسين أحمد؛ لدورهما في العملية، بالإضافة إلى عبدالرحمن محمد صالح وعبدالرزاق أحمد محمد بالسجن 20 عاما لإجرائهما اتصالات مع منفذي التفجير الإرهابي، كما أعلنت تبرئة ساحة آدم إسحاق آدم لعدم توافر الأدلة.

وكان رئيس ولاية بونتلاند الصومالية سعيد عبدالله دني اتهم قطر بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات إرهابية في مدينة بوصاصو التجارية الواقعة شمال شرقي البلاد.





وأكد دني، في تصريحات صحفية، صحة الاتهامات التي وجهتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لقطر وكشفها تورط الدوحة في تنفيذ تفجيرات ميناء بوصاصو التي وقعت خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان مسلحون نفذوا هجمات إرهابية استهدفت الميناء؛ ما أدى إلى مقتل بول أنتوني فورموزا رئيس الشركة المسؤولة عن تطوير ميناء بوصاصو والتابعة لموانئ دبي العالمية.

ووفق تسجيل صوتي مسرب حصلت عليه "نيويورك تايمز" ونشرته الإثنين الماضي لرجل الاستخبارات القطري المتخفي في صفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، فإن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود استثمارية لصالح تنظيم "الحمدين".