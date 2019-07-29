الاحتلال يلاحق طفلا فلسطينيا بعمر 3 سنوات بالقدس

تفاجأت عائلية مقدسية بأن قوة من أمن الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلها، الإثنين، لملاحقة طفلها الذي لم يتعدَ 3 سنوات من عمره.

الحادثة وقعت، مساء الإثنين، عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية في القدس المحتلة، ولاحقت الطفل محمد ربيع عليان (3 سنوات) بزعم إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.



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و بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) قامت قوات الاحتلال لاحقت الطفل القاصر، وخلال ذلك تواجدت عائلته في المكان وطالبتها بإحضاره، الثلاثاء، للتحقيق، قائلة إن سلطات الاحتلال سلمت بلاغ استدعاء للطفل القاصر الذي لم يتعدَ 3 سنوات

وفي السابق وجهت قوات الاحتلال بلاغات استدعاء لأطفال فلسطينيين قصر، لكنها المرة الأولى التي تجرى فيها ملاحقة طفل في الثالثة من عمره ويجرى استدعاؤه.



واستنكر اللواء قدري أبوبكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل عليان وهو في عمر الثلاث سنوات، مؤكداً أن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية.



واتهم سلطات الاحتلال بأنها صعّدت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت حملات الاعتقال للمقدسيين بهدف تشويه مستقبل الأطفال وتدمير واقع الشباب الفلسطيني.

