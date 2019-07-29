الإرياني: استهداف الحوثي لسوق آل ثابت مجزرة بشعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الإثنين، المجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.

وأضاف الأرياني في تغريدات له على تويتر أن المليشيا الإرهابية استهدفت السوق بصواريخ الكاتيوشا وراح ضحيته 10 من المدنيين الأبرياء و20 جريحا آخرين بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية.

وتابع: "هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا التي لا تتقن إلا القتل وسفك الدماء وبث الخوف في نفوس المواطنين".