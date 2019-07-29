أموال الإخوان ومقصلة أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 29 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى. ففي عالم السياسية: أموال جماعة الإخوان الإرهابية.. جمعت باسم الدين وذهبت في دعم الإرهاب، ومرشح رئاسي تركي يهاجم أردوغان: رأس الإدارة السيئة يعتقل 41 عسكريا بالقوات البرية.. والتهمة غولن، ومصر تعتزم مقاضاة فضائيات الإخوان الإرهابية دوليا وغيرها من الأخبار الأخرى. أما في أخبار الاقتصاد: مصارف قطر تواصل الخسائر.. هبوط ربح "البنك الأول"، والنفط يهبط بفعل مخاوف تراجع نمو الاقتصاد العالمي، و305 مليارات درهم احتياطيات البنوك لدى "المركزي الإماراتي" بنهاية يونيو. بالإضافة إلى العديد من عناوين الأخبار الفنية والاجتماعية.. للمزيد اضغط هنا.



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