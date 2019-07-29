الان تتابع ملك المغرب: الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، إن الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب.
وأضاف في كلمته بمناسبة تجديد البيعة، أن مؤسسات الدولة عليها رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب.
وتابع أن الاستثمار الأجنبي يدعم جهود الدولة، الانفتاح محفز لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنه يجب تحقيق تكافؤ الفرص للشعب.
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