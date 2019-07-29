إغلاق مطار معيتيقة الليبي للمرة الثانية وإلغاء جميع رحلاته الجوية

أعلن مطار معيتيقة الليبي الدولي غلق المجال الجوي للمطار للمرة الثانية، اليوم الاثنين، وإلغاء جميع الرحلات الجوية .

وأوضح بيان صادر عن المطار، أن إغلاق المجال الجوي جاء بعد سلسلة قذائف جديدة يتعرض لها مطار معيتيقة الدولي .

وأضاف البيان "إلغاء ما تبقى من رحلات لهذا اليوم وسنعلمكم بالمواعيد الجديدة حال ورودها من الشركات الناقلة".

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المطار أنه أوقف حركة الملاحة إثر تعرض المطار لعدة قذائف أثناء صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة إلى مطار صفاقس، وبعد نحو ساعتين أعلن المطار فتح المجال الجوي.

وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.

ويعد هذا المطار هو المطار الوحيد العامل حاليا في العاصمة طرابلس.