مصرع شخصان في السعودية إثر حادث مروري مروع

توفي شخصان في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث مروع بعد ارتطام سيارتهما الصغيرة بشاحنة كبيرة على طريق المدينة في جدة.

وذكر موقع سبق المحلي، أنه ورد إلى عمليات الهلال الأحمر بلاغ عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل جسر الصالة الشمالية، إذ ارتطمت مركبة يستقلها شابان سعوديان بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 مترًا، قبل أن تنقلب أخيرًا فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد أن ”فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع“