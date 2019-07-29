شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة: مقتل وإصابة 30 يمنياً جراء القصف الحوثي لسوق آل ثابت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين بينهم أطفال، جراء القصف الحوثي لسوق آل ثابت في صعدة اليوم (الاثنين) بصواريخ الكاتيوشا.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة شنيعة بحق المدنيين بقصفها للسوق في صعدة، فيما كشف مصدر عسكري يمني أن استهداف المليشيات لسوق آل ثابت في صعدة يأتي بسبب ولاء سكانه للشرعية.
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