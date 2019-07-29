شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: استهداف الحوثيين لسوق آل ثابت جريمة بشعة لإرهاب المدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن ما قامت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء في سوق آل ثابت، جاء نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع المليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.

وقال آل جابر عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «إن إجرام وإرهاب المليشيا الحوثية التابعة لإيران لايتوقف».

وأضاف: «تعدم ٣٠ أسيراً، وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوق شعبي في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين ومنعهم من الثورة ضدهم، وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سورية».