مرشح الرئاسة الأمريكية : يجب ألا نكون من المؤيدين للسعودية وإسرائيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

قال المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز، الأحد، يجب ألا نكون من المؤيدين للمملكة السعودية وإسرائيل ونكره إيران.

قال السناتور الأمريكي، ساندرز، إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد جلب السلام للشرق الأوسط، فلا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل طوال الوقت.

وأضاف ساندرز، الذي يخوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للانتخابات الأمريكية عام 2020، في مقابلة له مع بودكاست “Pod Save America”: لقد عشت في إسرائيل، لدي عائلة هناك، أنا يهودي، ولست معادًيا لإسرائيل، وأعتقد أن للمواطنين الإسرائيليين الحق في العيش بسلام واستقلال وأمان.

واتهم ساندرز مرة أخرى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ “العنصرية ومسؤوليتها عن التصعيد”، قائلًا “أعتقد أن ما حدث في السنوات الأخيرة خلال تولي نتنياهو السلطة هو أن لديه حكومة يمينية ذات توجهات عنصرية كثيرة”.

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وأضاف ساندرز أن مقاربة إدارة ترامب المؤيدة لإسرائيل، والتي نقلت فيها السفارة الأمريكية إلى القدس، تعرض مفاوضات السلام مع الفلسطينيين للخطر”.

يذكر أن ساندرز عرّف نفسه في نيسان/إبريل، بأنه “مؤيد بنسبة 100% لإسرائيل”، لكنه شدد على أن حكومة نتنياهو “عنصرية”.

وتابع أنه “لا يمكن أن تكون سياستنا مؤيدة لإسرائيل فقط، بل يجب أن تكون مؤيدة للمستوى الإقليمي، وتعمل مع جميع الناس وجميع الدول في المنطقة”، مضيفًا أن “الفلسطينيين يستحقون الاحترام والمعاملة العادلة”.

وأكد ساندرز إنه إذا تم انتخابه رئيسا، فسوف يفكر بالتأكيد في استخدام مليارات الدولارات التي تنقلها الولايات المتحدة إلى أمن إسرائيل كل عام كوسيلة لجعل الحكومة الإسرائيلية تغير مسارها.

يذكر أن ساندرز البالغ من العمر (77 عاما) خسر قبل أربع سنوات أمام هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.