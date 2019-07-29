هجوم واسع في منطقة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

الموجز

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد جنوب السعودية، ردا على الغارة على محافظة صعدة اليمنية بحسب ما نشرته روسيا اليوم .

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير، بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأضاف : "يأتي هذا الاستهداف ردا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكابه الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني العظيم".